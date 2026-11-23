Norte de Santander

Un juez especializado de Cúcuta impuso condenas de entre 30 y 50 años de prisión a cuatro personas vinculadas a una red ilegal que ofrecía dinero a madres en condición de vulnerabilidad para obtener recién nacidos y tramitaba documentos falsos para sacarlos hacia Ecuador.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las pruebas recopiladas permitieron acreditar la entrega de dos bebés a cambio de dinero entre febrero de 2020 y abril de 2021.

Según la investigación, los principales del entramado delictivo fueron Hernando Gómez Becerra, encargado de coordinar la búsqueda de gestantes y madres de recién nacidos (principalmente de nacionalidad venezolana) y Valeria Alejandra Pérez Herrera, quien aportaba el dinero y gestionaba la salida de los menores del país.

Según un boletín expedido por la Fiscalía General de la Nación, con apenas dos semanas después de nacer en Cúcuta, un niño salió de Colombia “registrado como hijo de dos personas que no eran sus padres”.

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La Fiscalía detalló que uno de los hechos ocurrió en febrero de 2020, fue cuando Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, entonces registrador municipal de Silos, expidió un registro civil que presentaba a Gómez Becerra y Pérez Herrera como padres de un bebé nacido en el Hospital Erasmo Meoz, lo que permitió tramitar el pasaporte con el que el menor salió del país el 10 de marzo de ese año.

Un segundo caso se registró a partir del 29 de marzo de 2021, cuando una mujer dio a luz, permaneció cerca de un mes en una residencia de la organización y allí entregó a su hijo a cambio de dinero.

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Por estos hechos, el despacho judicial condenó a Pérez Herrera a 50 años de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes y concierto para delinquir agravado, mientras que Gómez Becerra recibió 48 años y 2 meses por tráfico de niñas, niños y adolescentes. Por su parte, la madre vinculada al caso y el exregistrador municipal fueron sentenciados a 40 y 30 años de cárcel, respectivamente, por tráfico de niñas, niños y adolescentes agravado.

Asimismo, el fallo ordenó al ICBF, Interpol Colombia y la Cancillería gestionar la ubicación del niño sacado del país para restablecer sus derechos, y dispuso que la Registraduría anule los registros falsos y expida su documentación si regresa, contra cuya decisión proceden los recursos de ley.