Un menor y dos mujeres heridos en ataque con drones al Comando de Policía departamental en Cúcuta. / Fotos: Cortesía.

Cúcuta

Caracol Radio pudo conocer que al menos un menor de edad y dos mujeres resultaron heridos tras el atentado con explosivos lanzados desde drones contra el comando de Policía de Norte de Santander, ubicado en el barrio Tasajero de la ciudad de Cúcuta.

Esta acción terrorista se perpetró sobre las 2:15 de la madrugada de este lunes 23 de noviembre. Las autoridades han informado que los explosivos cayeron al interior de la unidad policial en el área administrativa y en la zona de alojamientos.

Así mismo, una vivienda y un hotel resultaron con afectaciones estructurales.

Ofrecen recompensa por los responsables

La gobernación de Norte de Santander ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quien brinde información clave que permita dar con la captura de los responsables.

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“Una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a las personas que cometieron este hecho”, dijo a Caracol Radio, George Quintero, Secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander.

“Es lamentable que Cúcuta se convierta en la primera capital de Colombia en ser atacada con explosivos lanzados desde drones”, indicó el funcionario departamental.

Las vías alrededor de este comando, así como un tramo de la avenida Libertadores, se encuentran completamente cerradas.

De manera preliminar, se indica que el ELN sería el responsable de este atentado.