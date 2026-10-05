Liga de Naciones de la UEFA: Así están las posiciones tras triunfos de Italia y de Francia
En Saint-Denis, la selección francesa remontó ante su similar de Bélgica.
Entre este lunes y martes concluirá la fecha FIFA en Europa, que en esta jornadas contó con los cuatro primeros partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.
Las selecciones de Francia e Italia mantuvieron su dominio en el Grupo 1 de la Liga A, ganando sus correspondientes partidos ante Bélgica y Turquía, respectivamente.
Más información
Principales resultados
Francia 4-1 Bélgica
En el Stade de France, la selección de Francia remontó para imponerse 4-1 a Bélgica. Los belgas se adelantaron en el marcador a través de Dodi Lukébakio; mientras que los dirigidos por Zinedine Zidane le dieron vuelta con tantos de Désiré Doué, Rayan Cherki y un doblete de Michael Olise.
Italia 3-1 Turquía
En el Estadio Renato Dall’Ara, Italia sigue dando muestras de su mejoría, luego de imponerse 3-1 a la selección de Turquía. Los goles de la Azzurra fueron convertidos por Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori y Francesco Pio Esposito; por los turcos anotó Aral Simsir.
Tabla de posiciones Liga de Naciones de la UEFA
Programación de la fecha 4
Este martes concluirá la tercera fecha de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, con la disputa de los partidos del Grupo 3 de la zona A de la Liga de Naciones de la UEFA
[1:45PM] Croacia Vs. España
[1:45PM] Chequia Vs. Inglaterra
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...