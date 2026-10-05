Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 oct 2026 Actualizado 22:13

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Fútbol

Liga de Naciones de la UEFA: Así están las posiciones tras triunfos de Italia y de Francia

En Saint-Denis, la selección francesa remontó ante su similar de Bélgica.

Los jugadores de Francia festejan uno de los tantos de Michael Olise. (Bélgica, Francia) EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH

Los jugadores de Francia festejan uno de los tantos de Michael Olise. (Bélgica, Francia) EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH / FIRAS ABDULLAH

Los jugadores de Francia festejan uno de los tantos de Michael Olise. (Bélgica, Francia) EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH
Añadir Caracol Radio en Google

Entre este lunes y martes concluirá la fecha FIFA en Europa, que en esta jornadas contó con los cuatro primeros partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Las selecciones de Francia e Italia mantuvieron su dominio en el Grupo 1 de la Liga A, ganando sus correspondientes partidos ante Bélgica y Turquía, respectivamente.

Más información

Principales resultados

Francia 4-1 Bélgica

En el Stade de France, la selección de Francia remontó para imponerse 4-1 a Bélgica. Los belgas se adelantaron en el marcador a través de Dodi Lukébakio; mientras que los dirigidos por Zinedine Zidane le dieron vuelta con tantos de Désiré Doué, Rayan Cherki y un doblete de Michael Olise.

Italia 3-1 Turquía

En el Estadio Renato Dall’Ara, Italia sigue dando muestras de su mejoría, luego de imponerse 3-1 a la selección de Turquía. Los goles de la Azzurra fueron convertidos por Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori y Francesco Pio Esposito; por los turcos anotó Aral Simsir.

Tabla de posiciones Liga de Naciones de la UEFA

Programación de la fecha 4

Este martes concluirá la tercera fecha de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, con la disputa de los partidos del Grupo 3 de la zona A de la Liga de Naciones de la UEFA

[1:45PM] Croacia Vs. España

[1:45PM] Chequia Vs. Inglaterra

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado