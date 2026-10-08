Boyacá tiene nuevo director territorial encargado de Invías

El nuevo director territorial encargado estará al frente de los procesos de Invías en el departamento.

Boyacá

Boyacá tiene nuevo director territorial encargado del Instituto Nacional de Vías, Invías. El cargo fue asumido por el ingeniero Héctor Mauricio Sánchez Abril, quien estará al frente de la entidad en el departamento.

Sánchez Abril es ingeniero de Transporte y Vías de la UPTC, especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos y magíster en Ingeniería de Transporte. Actualmente adelanta un doctorado en Ingeniería y Ciencia de los Materiales.

Cuenta con experiencia en consultoría, interventoría, diseño y ejecución de proyectos de infraestructura vial. También fue jefe de Planeación de Belén, residente de Administración Vial de Invías y secretario de Movilidad de Tunja en 2023.

Desde 2024 hace parte de la planta de profesionales especializados de Invías, a la que ingresó mediante concurso de méritos. Ahora asumirá el seguimiento de los procesos de infraestructura vial de la entidad en Boyacá.