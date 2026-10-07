Activos por Colombia incluye lote en Santa Marta entre inmuebles disponibles para subasta

Santa Marta

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) inició el proceso de subasta electrónica en varias regiones del país, uno de ellos está ubicado en el barrio Gaira, en el sur de Santa Marta. Se trata de un lote de 124 metros cuadrados.

La comercialización hace parte de los procesos que adelanta Activos por Colombia en representación de la SAE para la venta de bienes que se encuentran bajo administración estatal. En este caso, la participación se realizará de manera electrónica y los interesados deberán registrarse y habilitarse previamente en la plataforma Actibid, además de cumplir con los requisitos documentales y constituir la garantía exigida para presentar una oferta.

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Es de recordar que, la Sociedad de Activos Especiales, SAE, avanza en diferentes procesos de administración, comercialización y destinación de bienes en el Magdalena, entre ellos la entrega de inmuebles para proyectos sociales y educativos, uno de ellos, en la Universidad del Magdalena, donde se llevó a cabo la socialización de la entrega de ocho nuevos predios que serán destinados al desarrollo de proyectos académicos, científicos, sociales y de bienestar universitario.