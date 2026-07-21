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21 jul 2026 Actualizado 11:43

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UNIMAGDALENA recibe ocho predios por la SAE para fortalecer la educación superior

Estos inmuebles, valorados en más de $6.700 millones, permitirán ampliar proyectos de investigación, cultura y salud de la Institución en beneficio de estudiantes, docentes y comunidad en general.

UNIMAGDALENA recibe ocho predios por la SAE para fortalecer la educación superior/ Universidad del Magdalena.

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UNIMAGDALENA recibe ocho predios por la SAE para fortalecer la educación superior/ Universidad del Magdalena.
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En la la Universidad del Magdalena se  realizó la socialización de la entrega de ocho nuevos predios otorgados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), inmuebles valorados en más de 6.700 millones de pesos que serán destinados al desarrollo de proyectos académicos, científicos, sociales y de bienestar universitario.

El acto de entrega estuvo presidido por Pablo Vera Salazar, rector de la institución, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, el director territorial Caribe de la entidad, Jaime Avendaño Camacho y el ingeniero magister Carlos Camacho Serge, jefe de la Oficina de Planeación de la Institución.

Esta articulación institucional ya ha generado resultados para la Universidad, entre ellos la recuperación y adecuación de las residencias estudiantiles Los Laureles y La Bolivariana, espacios que hoy garantizan el acceso y la permanencia en la educación superior de más de 70 estudiantes.

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Durante la jornada, la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, Amelia Pérez Parra, y el rector Pablo Vera Salazar realizaron un recorrido por los inmuebles que han sido entregados y se llevó a cabo la firma simbólica que formaliza la destinación de estos ocho inmuebles, ratificando el trabajo articulado para poner los bienes administrados por el Estado al servicio de la educación y el desarrollo regional.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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