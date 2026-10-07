Consejo de Estado confirma responsabilidad de hospital de Santa Marta por muerte de niño de dos años. Foto: Gobernación del Magdalena

Dieciocho años después de la muerte de un niño de apenas dos años, el Consejo de Estado confirmó la responsabilidad del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche de Santa Marta por fallas en la atención médica que recibió el menor.

El caso se remonta al 10 de agosto de 2008, cuando el pequeño fue remitido desde Plato e ingresó al hospital samario. Allí fue diagnosticado con síndrome nefrótico y comenzó a recibir tratamiento con albúmina.

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Días después, el 18 de agosto, el estado de salud del niño se complicó. Sufrió una descompensación que terminó en un paro respiratorio y murió durante la madrugada.

El Tribunal Administrativo del Magdalena había declarado responsable al hospital en primera instancia. En el proceso se estableció que el menor no fue valorado por especialistas en nefrología pediátrica y que, además, habría sido diagnosticado con una infección urinaria que no tenía.

A esto se sumaron, según lo establecido judicialmente, un tratamiento tardío e insuficiente para el síndrome nefrótico, la aplicación de una cantidad de albúmina inferior a la ordenada por los médicos y la omisión del suministro de nifedipina.

La decisión fue apelada y el caso llegó al Consejo de Estado, que en segunda instancia confirmó la responsabilidad por la falla en el servicio médico.

El alto tribunal también ordenó indemnizar a los familiares del menor por los perjuicios morales derivados de su muerte.

El abogado Javier Villegas Posada, quien representa a la familia desde hace casi dos décadas, sostuvo que la decisión deja un llamado para fortalecer la atención especializada de los niños y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

El fallo cierra así un proceso judicial que comenzó hace cerca de 18 años y que buscaba establecer si las deficiencias en la atención hospitalaria tuvieron relación con la muerte del menor.