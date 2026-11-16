Unidad Búsqueda anuncia tercera fase de intervención en Cementerio Jardines de la Esperanza en Montería. Foto: prensa UBPD.

Montería

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció que iniciará la tercera fase de intervención forense en el Cementerio Jardines de la Esperanza de Montería.

De acuerdo con lo informado, “la intervención se realizará del 17 al 20 de noviembre de 2026, periodo en el que adelantarían acciones de prospección y recuperación de cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado”.

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Según lo establecido, las fases I y II se realizaron en el año 2025. En ese sentido, se indicó que “en estas dos intervenciones - se examinaron 60 sitios de interés forense y fueron recuperados 28 cuerpos de competencia de la entidad. De los cuales uno ya fue entregado dignamente a su familia en Antioquia”.

Con un registro de 744 desaparecidos, Montería es el segundo municipio del departamento con más reportes. El primero es Tierralta con 1.003 casos.

¿Buscas a un ser querido desaparecido?

“Si tienes un ser querido desaparecido, tu información es fundamental para hallarlo. Se invita a las personas buscadoras a acercarse a la sede de la UBPD en Montería, ubicada en Centro de Negocios Sexta Avenida, barrio la Castellana, oficinas 502-503. En el horario de 8 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.”, precisó la UBPD.