Entregan obras de mitigación que protegerían de inundaciones a cerca de 5.000 habitantes de Lorica. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, entregó dos obras de mitigación en el río Sinú, luego de que fueran intervenidos puntos críticos por erosión e inundación en los sectores Leopoldo y Remolino, zona rural del municipio de Lorica.

“Son dos puntos sobre la ribera del río Sinú. Este proyecto protege de inundaciones a más de 5.000 habitantes de la margen izquierda de nuestro querido municipio de Lorica. Hay que recordarlo, si no hubiésemos hecho este proyecto a tiempo, esta zona se nos hubiese inundado durante el frente frío”, señaló el mandatario departamental.

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El proyecto de $34.032.356.820 habría sido ejecutado a través de la Secretaría de Infraestructura de Córdoba en articulación con Enterritorio.

“Para el caso del sector de Leopoldo, la intervención contempló 420 metros de erosión y 700 metros de inundación, mientras que en Remolino, el proyecto se ejecutó en 420 metros de erosión y 420 metros de inundación, para un total de 840 metros de control de erosión”, afirmó la administración departamental.

“Las obras incluyeron trabajos de perfilado de taludes, instalación de geotextil, protección en roca, así como la conformación y compactación de terraplenes para contener de forma segura las crecientes”, concluyó.

Las autoridades ambientales han insistido en que el río Sinú tendría más de 200 puntos críticos por erosión e inundación.