Capturan a hombre señalado de abusar sexualmente de su hijastra en una clínica de Montería. Foto: prensa Policía.

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, informó que las labores de inspección y vigilancia realizadas por personal de la Clínica Amigos de la Salud permitieron la captura de un hombre señalado de abusar sexualmente de su hijastra de 10 años.

“Los hechos se registraron en las instalaciones de la mencionada entidad de salud, donde una situación irregular fue detectada mediante los mecanismos de monitoreo y vigilancia interna. Ante la alerta generada, se realizaron las verificaciones correspondientes por parte del personal encargado, quienes evidenciaron comportamientos incompatibles con el cuidado y protección de una menor de edad”, sostuvo el uniformado.

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Las autoridades resaltaron que el hombre habría aprovechado su condición de cercanía con la menor para vulnerar su integridad.

“Tras detectar la situación irregular en una de las habitaciones del centro asistencial, el personal de la clínica activó de inmediato los protocolos institucionales de atención y protección. Con el acompañamiento de un profesional en psicología, se brindó atención integral a la menor, quien manifestó haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de su padrastro”, agregó el coronel Ruiz.

La captura se habría registrado en flagrancia por la presunta responsabilidad en el delito de actos sexuales con menor de 14 años.