Montería

Caracol Radio conoció que un juzgado con funciones de control de garantías de Montería impartió legalidad al procedimiento de captura de Francisco Miguel Pacheco Argel, alias ‘Pata de Palo’, quien es señalado de ser el segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. El operativo fue liderado por miembros de la Policía Nacional el pasado 14 de noviembre en el corregimiento El Sabanal, zona rural de la capital cordobesa.

Por solicitud de la defensa, el desarrollo de las diligencias fue suspendido y reprogramado para el viernes 20 de noviembre. En esta fecha, continuarían con las audiencias de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento por la presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado.

Según las investigaciones, alias ‘Pata de Palo’ tendría una trayectoria criminal de más de 23 años y, al parecer, coordinaba el accionar delictivo de más de 1.440 integrantes del grupo armado en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar.

“Debido a su peligrosidad, capacidad de mando y el impacto de sus acciones criminales sobre la población civil y la seguridad regional, el señor presidente de la República lo había declarado objetivo de interés del Gobierno el pasado 22 de julio de 2026, durante una rueda de prensa realizada en la capital cordobesa”, sostuvo el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN).