Policía captura a presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo en margen izquierda de Montería. Foto: prensa Policía Metropolitana de Montería.

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó la captura de un presunto cabecilla urbano de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo, quien sería conocido con el alias de ‘Pacho Arenas’. El operativo se habría desarrollado en el barrio Rancho Grande, margen izquierda de Montería.

Según el uniformado, el hombre tendría una trayectoria criminal de más de 14 años y, al parecer, sería el responsable de coordinar y ordenar diversos homicidios selectivos bajo modalidad de sicariato en la capital de Córdoba.

“Este hombre de 47 año registra vinculación en 14 procesos penales relacionados con delitos de homicidio, concierto para delinquir, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones, tráfico de estupefacientes, amenazas, lesiones personales y tortura”, sostuvo el uniformado.

“Dentro de su historial delictivo, alias ‘Pacho Arenas’ fue judicializado por su presunta participación en el homicidio conocido como el caso de ‘Los Mochacabezas’, ocurrido en el año 2012 en zona rural de Montería, donde dos personas fueron asesinadas, decapitadas y, posteriormente, abandonadas dentro de un costal. Las investigaciones indican que este hecho habría estado relacionado con disputas territoriales entre estructuras criminales”, agregó.

Estaría vinculado en el ‘Plan Pistola’:

“Las autoridades también le atribuyen la presunta autoría material del homicidio de un integrante de la Policía Nacional, ocurrido en el año 2022 bajo la modalidad de ‘Plan Pistola’ en el corregimiento San Antonio, jurisdicción del municipio de Cereté, Córdoba”, detallan las autoridades de Policía.

“De igual forma, estaría relacionado con un plan criminal ejecutado ese mismo año contra miembros de la institución. En aquella oportunidad, fue capturado junto a otras tres personas cuando, presuntamente, pretendían atentar contra uniformados adscritos a la Estación de Policía de San Carlos”, manifestaron.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para el desarrollo de las audiencias preliminares y la definición de su situación jurídica por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.