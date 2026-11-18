Montería

El Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba autorizó el traslado transitorio del Juzgado Promiscuo Municipal de Moñitos a la ciudad de Montería por razones de seguridad. Recientemente, funcionarios y servidores judiciales del departamento rechazaron las intimidaciones de que las vendría siendo objeto el juez José Perdomo, quien preside el despacho en la zona costera de esta sección del país.

La medida empezó a regir desde el pasado 17 de noviembre. En ese sentido, se estableció mediante acuerdo que “el despacho judicial funcionará temporalmente en el edificio River Park de Montería (…) La atención al público se prestará de manera virtual a través de los canales institucionales para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de administración de justicia”.

De acuerdo con lo conocido por Caracol Radio, dos jueces han denunciado amenazas en lo corrido del año en Córdoba.