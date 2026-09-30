¿Aceptaría que le digan mentiras “piadosas” para evitar problemas en su relación? | Ana, Sin Límites

El segmento ‘Ana, Sin Límites’, con la periodista Ana Vargas de 6AM W de Caracol Radio, es un espacio para hablar de temas de la vida cotidiana sin tapujos.

En este nuevo capítulo, en compañía del periodista Juan Pablo Calvás, hablamos acerca de las “prosocial lies”.

¿Qué son las “prosocial lies”?

Según Ana Vargas, las “prosocial lies” o “mentiras prosociales” son lo que conocemos mejor como mentiras “piadosas”, las cuales se utilizan para beneficiar o proteger a otra persona en vez de buscar un beneficio propio. Estas mentiras, agregó, pueden incluso sacarnos de una situación incómoda.

¿Usted cree que una “mentira piadosa” podría beneficiar o salvar una relación?

Vea el capítulo completo de ‘Ana, Sin Límites’ aquí:

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