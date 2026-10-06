Rock al Parque 2026: Objetos que NO puede llevar, recomendaciones para ingresar, programación y más

Este sábado 10 de octubre, domingo 11 y lunes 12 el Parque Simón Bolívar se convertirá en el escenario del Festival Rock al Parque, uno de los eventos más esperados por los capitalinos.

Ante esto, la Alcaldía de Bogotá dejó un listado de recomendaciones para el ingreso del festival afirmando que solo podrán ingresar mayores de 14 años debido a que se tendrán jornadas extensas, alta concentración del público, sonido elevado y desplazamientos entre las cuatro tarimas.

Plaza, Bio by Vans, Eco y BBC son las tarimas por las que los asistentes podrán disfrutar de sus artistas favoritos.

Recomendaciones para el ingreso del Rock al Parque

Los menores de edad, entre 14 y 17 años, deben ir acompañados de un familiar.

Se recomienda acordar sitios de encuentro con los menores de edad, entre 14 y 17 años.

En caso de extravío, se recomienda acercarse y avisar a integrantes de la Policía de Bogotá o del Distrito identificados con chaquetas con logos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que estarán en el parque Simón Bolívar y sus alrededores.

Es importante que los menores de edad, entre 14 y 17 años, cuenten con un número de contacto de familiares para facilitar su ubicación en caso de extravío.

para facilitar su ubicación en caso de extravío. Se recomienda instruir a los menores de edad, entre 14 y 17 años, evitar conversar con personas extrañas. Siempre deben estar en compañía de un familiar o un acudiente.

Se recomienda asistir con calzado y ropa cómoda.

Se pide a los padres, acudientes y los menores de edad, entre 14 y 17 años, llevar protector solar.

Asimismo, la Alcaldía dejó recomendaciones de los objetos que NO podrá llevar.

Lo que NO puede llevar a Rock al Parque 2026

Camisetas de equipos de fútbol nacionales o internacionales.

Banderas y trapos.

Aerosoles.

Sombrillas con punta.

Botas punta de acero.

Correas.

Carpas o tiendas de campaña.

Latas.

Elementos de vidrio o instrumentos musicales.

Armas y objetos peligrosos.

Alcohol y sustancias psicoactivas.

Animales de compañía.

Cámaras profesionales sin acreditación

Bicicletas, patines, drones y patinetas.

Lo que SÍ puede llevar a Rock al Parque 2026