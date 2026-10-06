Policía capturó a una pareja por agresión a vigilante en estación de Transmilenio

La Policía capturó a una pareja en flagrancia por el delito de lesiones personales luego de, presuntamente, agredir físicamente a una vigilante en la estación Calle 100 de TransMilenio, en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá.

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Policía Nacional adscritas a la entidad, quienes acudieron al lugar tras el llamado de apoyo realizado por el equipo de seguridad privada del sistema.

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Según las autoridades, los hechos ocurrieron después de que la guarda de seguridad les solicitara a los dos involucrados retirarse de la estación, debido a que estarían realizando ventas informales dentro del sistema.

Tras el llamado de atención, la pareja habría reaccionado de manera violenta y agredido físicamente a la trabajadora.

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Los dos sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía para adelantar el proceso de judicialización por el presunto delito de lesiones personales.

De acuerdo con la Policía, en lo corrido de 2026, TransMilenio ha realizado el arresto en flagrancia de 1.540 personas por diferentes delitos.