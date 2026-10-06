Crecen quejas por habitantes de calle en TransMilenio, mientras Distrito duplica esfuerzos sociales

El debate sobre el uso del espacio público y la seguridad en el sistema masivo de transporte de Bogotá ha vuelto a encenderse. En los últimos meses, los usuarios de TransMilenio han intensificado sus quejas debido a la presencia de habitantes de calle dentro de las estaciones y articulados, una problemática que genera tensiones diarias entre la demanda de orden ciudadano y la urgencia de atención social para esta población vulnerable.

Las denuncias ciudadanas apuntan principalmente a problemas de inseguridad, consumo de sustancias psicoactivas en los vagones, manipulación de las puertas automáticas y el uso de la infraestructura para dormir o transportar mercancías de reciclaje sobredimensionadas.

Desde el Concejo de Bogotá, el cabildante Juan David Quintero, pide mayor atención a esta población que causa miedo y desorden en el sistema de transporte de la ciudad.

“Necesitamos acciones contundentes. Basta ya de paños de agua tibia. los habitantes de calle tienen que tener una aproximación social, sin embargo, no quiere decir que puedan ingresar cuando quieran al sistema Transmilenio y hacer lo que quieran, simplemente no es posible”.

El balance oficial de las intervenciones

Frente a este panorama, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en un trabajo conjunto con TransMilenio, entregó un balance detallado de las acciones que se adelantan en el sistema. Desde el pasado 24 de agosto, las autoridades han desplegado 290 recorridos en los que se han abordado a 2.496 ciudadanos habitantes de calle tanto en estaciones como en buses, con el fin de acercar la oferta institucional de sus 24 unidades de servicio.

Según el reporte oficial, el 28 % de las personas abordadas acepta voluntariamente asistir a los servicios de atención y resocialización del Distrito. Para elevar este indicador, la entidad confirmó que se han duplicado los equipos en terreno, la jornada de atención se amplió a 10 horas y se implementó una cuadrilla móvil nocturna.

Los puntos más críticos de abordaje

El diagnóstico del Distrito coincide con las quejas de los usuarios, concentrando la mayor presencia institucional en las zonas donde el fenómeno es más complejo. El 57 % de todos los abordajes se agrupan en solo cinco sectores críticos: