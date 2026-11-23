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Estas partículas son muy peligrosas y afectan las vías respiratorias: secretaria de Ambiente

Este lunes, 23 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, Claudia Gordillo, secretaria encargada de Ambiente de Bogotá, explicó las razones climáticas que llevaron al Distrito a declarar la alerta fase 1 por mala calidad del aire en la capital.

La funcionaria describió el comportamiento de las estaciones de monitoreo en el suroccidente de la ciudad, los grupos poblacionales con mayor riesgo y el impacto que están generando los vientos cargados de humo desde otras regiones del país y Venezuela.

36 horas de aire en estado regular en el suroccidente

La secretaria señaló que la declaración de alerta fase 1 se detectó a partir del monitoreo durante las últimas horas en una zona específica de la capital: “Esta alerta, fase 1, fue declarada teniendo en cuenta que cuatro estaciones del suroccidente presentaron niveles durante 36 horas de calidad del aire en estado regular”, explicó.

Asimismo, explicó el tipo de contaminante detectado y quiénes son los ciudadanos más expuestos a sufrir afectaciones en su salud.

“Partículas de PM10 se alojaron en la atmósfera y estas partículas son muy peligrosas porque afectan las vías respiratorias y por ende la salud de las poblaciones vulnerables: personas mayores de 60 años, niños y niñas menores de 5 años, personas que tienen enfermedades cardiovasculares, respiratorias, y mujeres embarazadas”, advirtió.

El impacto de los incendios en la Orinoquía, Amazonía y Venezuela

Frente a los factores externos que incidieron en la alerta ambiental de Bogotá, la funcionaria confirmó que los incendios registrados están enviando material contaminante a la ciudad.

“Tenemos en este momento incendios en la Orinoquía, la Amazonía y parte de Venezuela, entonces los vientos traen ese humo y los vientos débiles que en este momento tenemos en la ciudad de Bogotá hacen que ese material quede resuspendido y esas partículas queden en el aire y puedan entrar en nuestras vías respiratorias”, concluyó la secretaria de Ambiente.

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