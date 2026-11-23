Bogotá ya tiene nuevo administrador del alumbrado público: se trata de EPM, Empresas Públicas de Medellín, que durante diez años estará al frente de este servicio, con la vigilancia especial del distrito a través de la UAESP, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Este nuevo contrato entra en vigor a partir del 1 de diciembre de 2026 y contará con una alianza especial con ETB, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, para instalar tecnología inteligente como: cámaras, sensores e internet de las cosas, en la red de postes de la ciudad.

El distrito consultó con las empresas públicas GEB-Enel, EMCALI, K-YENA y EPM, quienes respondieron negativamente. El Grupo Energía de Bogotá, GEB, junto con Enel, quienes tenían el contrato actual, informaron que no estaban en capacidad de presentar una oferta.

Con esta nueva alianza, se espera renovar la red de alumbrado público en su totalidad a luminaria LED, pues 103.000 aún se encuentran desactualizadas. En 2027, se renovarán 50 mil luminarias y en 2028, otras 50 mil, buscando ahorrar energía con este sistema.

La ETB pondrá su infraestructura, más de 20 millones de fibra óptica, para conectar los postes de luz que operará EPM. Así, cada poste dejará de ser solo un bombillo para convertirse en un punto de comunicación con sensores de monitoreo, seguridad y prevención de emergencias. La primera fase comenzará en una o dos zonas piloto con una intervención de aproximadamente $15.000 millones.

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