La Personería de Bogotá, a través de su delegada para el Sector Movilidad, requirió formalmente a la gerencia general de la Terminal de Transporte S.A. para que explique y sustente el incremento en la tarifa de acceso al circuito de taxis de la sede Salitre, la cual pasó de $500 a $2.400.

La actuación del Ministerio Público Distrital responde a una petición ciudadana interpuesta por Hugo Alberto Ospina Agudelo, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (ASOPROCTAX Nacional). En su solicitud, el líder gremial pidió conocer los respaldos detrás del ajuste tarifario.

En un oficio fechado el 12 de noviembre de 2026 y dirigido a Rafael Alberto González Rodríguez, gerente general de la Terminal, la Personería advirtió que, dada la magnitud del aumento señalado, es necesario precisar su sustento y evaluar espacios de diálogo con los conductores.

Sin embargo, la Terminal aseguró que aún no ha recibido formalmente la notificación por parte del ente de control; pero desde ya alista los requerimientos solicitados, entre los que se encuentran el acto administrativo junto con los estudios técnicos, financieros, contractuales y jurídicos que respaldan el aumento de $500 a $2.400.