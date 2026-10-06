Homicidios y desplazamiento: el precio que pagan en Rovira, Tolima por no acceder a extorsiones

Ibagué

Hay temor en el municipio de Rovira, Tolima por el asesinado de varias personas en zona rural, al parecer porque se negaron a pagar extorsiones a grupos armados, en la zona opera frente Joaquín González de las disidencias de las Farc facción liderada por alias ‘Calarcá’.

El alcalde del municipio de Rovira, Víctor Gualtero, denunció que siguen extorsionando a las familias de por lo menos 40 veredas, las exigencias económicas van desde un millón de pesos.

“El problema de orden público con la extorsión en una modalidad que no había ocurrido en nuestro municipio, la presencia histórica de los grupos al margen de la ley en nuestro municipio ha sido compleja y siempre difíciles”, dijo el alcalde de Rovira.

El mandatario local resaltó que en los últimos meses se le está exigiendo a cada una de las familias dinero y el no pago, los convierte en víctimas de desplazamiento forzado.

“Han asesinado a amigos por el no pago de extorsión, ante esto se han hecho tareas en el territorio incluso junto a la gobernadora, pero es muy complejo porque estos bandidos tienen atemorizados nuestros campesinos, les piden plata y la comunidad sufre esta situación”, afirmo Víctor Gualtero.

Desde el municipio de Rovira, Tolima reconocen el trabajo que está haciendo la fuerza pública, pero piden más apoyo porque la situación es compleja de seguridad es compleja.

“Recientemente se han presentado tres homicidios, dos en la vereda de Pastales, un grupo de estos se lo atribuyó, aunque está en investigación, la semana anterior se presentó un homicidio de un expresidente en la vereda Tuamo, estos bandidos se lo han atribuido, en eso trabajamos con la fuerza pública y el Gaula para que se con el paradero de estos grupos criminales que están ejerciendo este daño en nuestro municipio”, destacó.

Aunque la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, pide a los campesinos no permitir ser instrumentalizados por estos grupos armados, para las familias es complejo el panorama en el territorio por las presiones que ejercen las disidencias de las Farc.