Capturan a dos hombres por el robo de un camión de $300 millones en vías del Tolima

Tolima

En la vereda Guasimal de Natagaima, Tolima, capturaron a dos hombres señalados de robar horas antes un camión avaluado en más de $300 millones en la vía nacional que conecta a los municipios de Guamo y El Espinal.

El operativo de captura se produjo luego de que el conductor del camión alertara a la Policía Nacional sobre el hurto de su vehículo en el sector conocido como Los Lagos, donde fue interceptado por hombres armados que lo intimidaron y despojaron del vehículo de carga.

“Según la versión entregada por el conductor, previamente habría recogido a una mujer que le solicitó el servicio de transporte hacia El Espinal. Al llegar al sector de Los Lagos, la mujer habría solicitado detener el vehículo, manifestando que allí la esperaban unos familiares. Posteriormente, el conductor habría sido intimidado con armas de fuego y despojado del automotor”, contó el teniente coronel Michael Lea, comandante encargado de la Policía en el Tolima.

Tras el aviso, los uniformados activaron un plan candado con apoyo de la información suministrada por los usuarios de la vía. Como resultado de esta reacción, a un kilómetro de la vía nacional, en jurisdicción de Natagaima, hallaron el camión, que ya se encontraba parcialmente “deshuesado” o desarmado para vender sus autopartes.

“En el lugar, dos hombres que se encontraban al interior del automotor, al notar la presencia policial, intentaron escapar a bordo de un automóvil. Sin embargo, fueron interceptados y capturados en flagrancia por el delito de hurto”, precisó el oficial.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía 39 Local de Coyaima y, luego de las audiencias virtuales correspondientes, les fue impuesta medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.

La información recopilada indica que los capturados tendrían residencia en sectores de San Mateo, en Soacha, y Los Álamos, en Bogotá. Ambos serán materia de verificación por parte de las autoridades.