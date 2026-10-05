Juez ordena detención domiciliaria para el alcalde y exalcalde de Ataco, Tolima

Tolima

Al término de las audiencias de legalización de captura o judicialización, el Juzgado Primero Penal Municipal de Chaparral impuso medida de detención domiciliaria contra el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, y el exalcalde del municipio, Miller Aldana.

Luego de que la Fiscalía General de la Nación les imputara los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento.

Tras su captura, el pasado 29 de septiembre, solo hasta las últimas horas culminaron las audiencias de legalización de captura. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, pero el juez del caso solo accedió a la detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

Según el ente acusador, los dirigentes políticos habrían coordinado el direccionamiento de un contrato de obra y dos más de interventoría relacionados con la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales del municipio. El proyecto, financiado con $21.550 millones de regalías, permanece inconcluso a la fecha.

Ataco fue incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) debido a las afectaciones que dejó el conflicto armado en el sur del Tolima. Esta condición le permitió a la administración municipal, a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz), acceder a recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y suscribir los contratos cuestionados entre junio y agosto de 2022.

De acuerdo con lo informado por el abogado de la Alcaldía de Ataco, Jhonatan Manjerrez, en total se han transferido más de $10.000 millones al contratista incumplido, a quien la administración de Héctor Fabio Muñoz consideraba declarar en incumplimiento. Sin embargo, antes llegó la captura para el mandatario local.

Según la Fiscalía, se trata de una investigación del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar hechos de corrupción que comprometan recursos de regalías, que avanza en la desarticulación de los diferentes entramados delictivos que se han apoderado de la contratación, como ha ocurrido con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) y el Fondo Mixto Sierra Nevada.