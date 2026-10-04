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04 oct 2026 Actualizado 01:27

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Policía refuerza la seguridad vial en el Valle durante el receso escolar de octubre

Las autoridades esperan un aumento en la movilidad desde y hacia los principales destinos turísticos del departamento entre el 3 y el 12 de octubre

Foto: Policía Valle

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Durante el receso escolar, que se desarrollará del 5 al 12 de octubre, la Policía Nacional fortalecerá la seguridad vial en los principales corredores del Valle del Cauca, con estrategias de prevención, sensibilización, control y acompañamiento a los viajeros, el plan éxodo inicia con 250 uniformados en las principales vías desde el fin de semana previo a la jornada de receso.

“En el marco de este receso escolar, en esta temporada en la que cientos de familias se movilizarán por las principales vías del Departamento del Valle del Cauca para disfrutar de sus vacaciones, nuestros uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte y del Departamento de Policía Valle del Cauca fortalecerán las acciones de prevención, control y acompañamiento vial. Todo esto con el propósito de que garanticemos desplazamientos seguros y protejamos ante todo lo más importante, que es la vida de nuestros actores viales”, dijo el coronel Justo Alejandro Rivero Cubides jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en el Valle del Cauca.

Foto: Policía Valle

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Es así como la Policía en el Valle del Cauca promoverá corredores seguros e invita a los viajeros a proteger la vida y evitar siniestros viales, especialmente en los corredores que conducen hacia los principales destinos turísticos del departamento.

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Las acciones de acompañamiento y prevención estarán dirigidas a conductores de transporte público de pasajeros, vehículos particulares y motocicletas, así como a todos los usuarios de las vías.

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La Policía hizo énfasis en la importancia de portar la documentación requerida, cumplir las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol y revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de emprender el viaje.

Foto: Policía Valle

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Andrea Mesa

Andrea Mesa

Comunicadora social y periodista y licenciada en historia, egresada de la Universidad del Valle con...

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