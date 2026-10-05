Qué fue peor: ¿La vergüenza de Millonarios o la humillada al Junior? El Pulso del Fútbol, 5 de octubre de 2026 00:00:00 51:39 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria de América como visitante ante Llaneros. Steven dijo: “Llaneros lo hizo bien en el partido hasta cierto punto, pero es que el segundo gol del América se lo sacó del sombrero, llegó cuando no pasaba absolutamente nada en el encuentro”. Sobre el tema César agregó: “Llaneros controló muy bien a Quiñónes, creo que fue el peor partido que tuvo desde que llegó al América. El defensor Morales de Llaneros quiso hacer tiempo y en el minuto que el árbitro lo dejó por fuera, llegó gol de América”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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