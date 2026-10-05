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05 oct 2026 Actualizado 20:41

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El Pulso del Fútbol, 5 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la actividad del balompié mundial en el fin de semana.

Alberto Gamero, DT de Millonarios, luego de la eliminación en Copa / Dimayor.

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Qué fue peor: ¿La vergüenza de Millonarios o la humillada al Junior? El Pulso del Fútbol, 5 de octubre de 2026

Qué fue peor: ¿La vergüenza de Millonarios o la humillada al Junior? El Pulso del Fútbol, 5 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria de América como visitante ante Llaneros. Steven dijo: “Llaneros lo hizo bien en el partido hasta cierto punto, pero es que el segundo gol del América se lo sacó del sombrero, llegó cuando no pasaba absolutamente nada en el encuentro”. Sobre el tema César agregó: “Llaneros controló muy bien a Quiñónes, creo que fue el peor partido que tuvo desde que llegó al América. El defensor Morales de Llaneros quiso hacer tiempo y en el minuto que el árbitro lo dejó por fuera, llegó gol de América”.

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