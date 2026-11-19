Medellín, Antioquia

La protección de las fuentes de agua, la recuperación de ecosistemas estratégicos y el fortalecimiento de iniciativas productivas amigables con el medio ambiente hacen parte de las acciones que adelanta la Gobernación de Antioquia mediante el programa Antioquia Sostenible, que actualmente tiene presencia en 101 municipios.

La estrategia, liderada por la Secretaría de Ambiente y desarrollada en alianza con las autoridades ambientales Cornare, Corantioquia y Corpourabá, busca promover prácticas productivas sostenibles y generar alternativas económicas que contribuyan a la conservación del patrimonio natural.

Uno de sus principales componentes es el acompañamiento a 320 negocios verdes, que reciben apoyo para mejorar sus capacidades empresariales, fortalecer sus procesos comerciales y acceder a nuevos mercados. Entre los beneficios se encuentran incentivos en especie, respaldo financiero para participar en ferias y espacios comerciales, y formación en publicidad digital, mercadeo, comercio electrónico, administración de redes sociales, contabilidad y finanzas.

“Esta iniciativa que funciona a través del Sistema General de Regalías, nos permite llegar a los municipios del departamento de Antioquia con diferentes iniciativas de fortalecimiento de prácticas productivas sostenibles en áreas ambientales estratégicas”, aseguró la secretaria de Ambiente, Beatriz Elena Pabón.

Entre los beneficiados, se encuentran los apicultores antioqueños

En materia de conservación, el programa desarrolla intervenciones de restauración ecológica activa y pasiva, especialmente en predios públicos que abastecen fuentes de agua. Como parte de estos trabajos, se han instalado 6.442 metros lineales de cercos, para proteger áreas priorizadas, facilitar la regeneración natural y contribuir a la recuperación de los ecosistemas.

Otra de las apuestas es la implementación de 50 pilotos de meliponicultura con familias vinculadas a esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). Esta práctica consiste en la crianza y el manejo sostenible de abejas nativas sin aguijón, fundamentales para la polinización y la conservación de la biodiversidad.

El componente educativo también registra avances, con más de 3.000 personas participantes en procesos de formación, capacitación en educación y gobernanza ambiental. Orientados a fortalecer los conocimientos de las comunidades sobre la protección de los recursos naturales y su aprovechamiento responsable.

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De este modo, Antioquia Sostenible busca articular la conservación ambiental con el desarrollo económico de las comunidades. Mediante el impulso de negocios responsables, la protección de las fuentes hídricas y la recuperación de espacios naturales estratégicos para el departamento.