San Carlos se prepara para vivir su primera Media Maratón con recorridos de 5K, 10K y 21K. Foto: Alcaldía de San Carlos.

Medellín, Colombia

Este domingo 22 de noviembre, San Carlos, conocido como la Costica Dulce del Oriente antioqueño, será escenario de la primera edición de su Media Maratón. Un evento deportivo que reunirá a corredores y aficionados al running en tres distancias: 5K, 10K y 21K.

La competencia se desarrollará sobre vías asfaltadas y contará con recorridos diseñados para recibir tanto a quienes comienzan en el atletismo como a deportistas experimentados que buscan nuevos desafíos y a corredores preparados para afrontar los 21 kilómetros.

Más allá de la competencia, la iniciativa busca posicionar a San Carlos como un destino que integra el deporte con el turismo y la identidad local. Los participantes tendrán la oportunidad de disfrutar de los paisajes, la gastronomía, los murales y la riqueza cultural del municipio, además de su reconocida hospitalidad.

Esta actividad deportiva será una propuesta para promover el turismo deportivo

La organización también tiene prevista una operación logística que incluye cierres viales para garantizar la seguridad de los corredores durante la jornada. Asimismo, cada participante contará con camiseta oficial, medalla de participación y seguro asistencial.

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Con esta primera edición, San Carlos le apuesta a convertir el running en una plataforma para promover sus atractivos del pueblo. Así como dinamizar el turismo y fortalecer el reconocimiento del territorio en el Oriente antioqueño.

La cita será este domingo, cuando las calles del municipio se llenen de corredores en una jornada que busca consolidarse como una nueva fiesta deportiva para la región.