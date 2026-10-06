Más de 1.000 familias afectadas por lluvias e inundaciones en el Urabá antioqueño

Medellín, Antioquia

Más de 1.000 familias resultaron afectadas por las intensas lluvias registradas en cuatro municipios del Urabá antioqueño, de acuerdo con el DAGRAN. Las emergencias se concentran en Chigorodó, Carepa, Turbo y Mutatá, donde se reportan inundaciones, movimientos de masa y dificultades de conectividad en varias zonas rurales.

La directora del DAGRAN, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que las precipitaciones han sido concentradas y recurrentes durante los últimos días, generando afectaciones tanto en comunidades rurales como en algunas comunidades indígenas del distrito de Turbo.

“Tenemos alrededor de mil familias afectadas en estos cuatro municipios y desde el fin de semana estamos desplegando por parte del departamento de Antioquia todas las ayudas humanitarias”.

Antioquia entrega ayudas a las familias afectadas

De acuerdo con la directora del DAGRAN, los consejos municipales de gestión del riesgo continúan realizando las caracterizaciones para determinar con mayor precisión el número de familias afectadas y sus necesidades.

Las condiciones de inundación todavía dificultan el ingreso a algunos sectores. Mientras disminuyen los niveles de agua, la Gobernación de Antioquia comenzó el envío de alimentos no perecederos, kits de aseo, kits escolares, toldillos, colchonetas y agua potable para las comunidades damnificadas.

También se espera avanzar posteriormente en labores de limpieza y recuperación de las zonas afectadas, además de evaluar los daños en viviendas, infraestructura y cultivos, especialmente los de pancoger, debido a que buena parte de las comunidades afectadas se encuentran en áreas rurales.

DAGRAN mantiene las alertas por nuevas lluvias

La emergencia se presenta en medio del fenómeno de El Niño, una situación que, según explicó Paredes, no impide que se registren lluvias puntuales e intensas en diferentes regiones de Antioquia.

“Estamos ante un fenómeno del Niño que es atípico en muchas de las zonas. Tenemos altas temperaturas que se vienen en algunos casos incrementando, que pueden originar incluso focos de calor e incendios forestales, pero también hemos tenido esas lluvias puntuales”.

El DAGRAN mantiene activos los protocolos de prevención y monitoreo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, crecientes súbitas y movimientos de masa. La entidad también contempla evacuaciones preventivas en los lugares donde las condiciones representen un riesgo mayor para las comunidades.

Ante la emergencia en el Urabá, se convocó un consejo regional extraordinario de gestión del riesgo en Chigorodó, con el propósito de evaluar la situación y definir las acciones necesarias para atender a las familias afectadas.