Medellín

La Alcaldía de Medellín abrió una nueva convocatoria del programa INNOVAcción, una iniciativa que dispone de 100 cupos para que micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de la ciudad se capaciten en innovación, transformación digital e inteligencia artificial aplicada.

El proyecto es ejecutado en alianza entre Ruta N y la Secretaría de Desarrollo Económico, y está dirigido exclusivamente a empresas con domicilio u operación en el Distrito. Los requisitos y detalles del proceso de inscripción se encuentran disponibles en el portal web rutanmedellin.org.

Metodología híbrida y diagnóstico empresarial

Las empresas seleccionadas accederán a una formación híbrida de 12 horas y realizarán un autodiagnóstico en nueve dimensiones clave, entre las que se incluyen estrategia, cultura, procesos, capacidades tecnológicas, recursos financieros, cadena de valor, competencia, gestión legal y conexión con el ecosistema.

Como resultado de esta primera etapa, cada participante recibirá un informe individual que identificará sus fortalezas, brechas y oportunidades de mejora. Posteriormente, cuatro empresas serán seleccionadas para recibir un acompañamiento especializado enfocado en cerrar sus brechas prioritarias mediante una evaluación independiente.

Objetivo de productividad y acceso a nuevos mercados

De acuerdo con Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N, el programa busca brindar herramientas y conocimiento para que el tejido empresarial local pueda incorporar nuevas tecnologías, responder a los cambios del mercado y fortalecer su competitividad.

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Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano, señaló que la alianza pretende que la inteligencia artificial y la transformación digital se conviertan en herramientas cotidianas para aumentar la productividad, acceder a nuevos mercados y sostener la generación de empleo en la ciudad.