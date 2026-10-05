¿Quién se puede pensionar a los 55 años en Colombia? Condición aplica para hombres y mujeres

El sistema pensional en Colombia funciona bajo la Ley 100 de 1993, donde se establecen los requerimientos que cada trabajador debe cumplir para poder acceder al beneficio económico, luego de años de trabajo.

Actualmente, para lograr obtener una pensión por este medio, se requiere alcanzar una edad mínima para empezar a tramitar el proceso, siendo 62 y 57 años, para hombres y mujeres respectivamente, sumándole a esto un número de semanas cotizadas (trabajadas) dentro del sistema de su fondo de pensiones en el que se encuentre.

Sin embargo, en determinados casos, los ciudadanos pueden llegar a pensionarse sin la necesidad de cumplir con los requisitos anteriores. Hay otra manera de lograr el beneficio, la cual debe estar sujeta a cierta viabilidad y a condiciones que la persona solicitante tiene que cumplir. Conózcalas.

¿Cómo lograr pensionarse a los 55 años en Colombia?

Según el Ministerio de Justicia las personas que cumplan ciertos criterios tienen la opción de solicitar la llamada ‘Pensión especial de vejez anticipada por invalidez’, que solamente estará disponible en el fondo público de pensiones ’Colpensiones’, debido a que los demás fondos privados no reconocen esta viabilidad pensional.

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¿Qué requisitos se necesitan para acceder a la pensión a los 55 años?

Para aplicar a esta modalidad pensional, la persona debe contar con una pérdida de capacidad en su cuerpo del 50% o mayor, al igual que una junta de calificación de invalidez que certifique la condición, sin importar el género, por medio de las siguientes causas:

De origen laboral: Sucede cuando el accidente o la enfermedad se originó o está vinculada con el entorno de trabajo.

Sucede cuando el accidente o la enfermedad se originó o está vinculada con el entorno de trabajo. De origen común: Sucede cuando el accidente o enfermedad se produce u origina de manera no intencional fuera del trabajo.

Como otro requisito, se deberá contar con mínimo 1.000 semanas cotizadas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

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¿Dónde puede realizar el trámite de pensión por vejez anticipada por invalidez?

El proceso lo puede realizar por el portal web de Colpensiones o en puntos presenciales de la entidad; que, luego de iniciar con el trámite, se establecerá un tiempo de espera de cuatro meses donde se evaluará la viabilidad para acceder al pago de la pensión por este medio.

Como otras opciones para lograr pensionarse sin la pensión por vejez o por invalidez, está la pensión por sobrevivencia a la que se puede solicitar siguiendo requisitos por el fallecimiento de una persona y presentar personas dependientes.

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