Por primera vez, habitantes de Necoclí cuentan con agua potable por nueva red de acueducto

Necoclí, Antioquia

Después de años sin contar con el servicio, habitantes de distintos sectores de Necoclí podrán tener acceso al agua potable en sus hogares a través del sistema de acueducto urbano.

La nueva red de conducción, entregada por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Necoclí, permite llevar el agua hasta los tanques de almacenamiento del municipio para su posterior distribución, beneficiando a más de 20.000 habitantes.

La obra fue ejecutada con una inversión superior a 7.000 millones de pesos, aportados por la Gobernación de Antioquia a través del Plan Departamental de Agua, con el objetivo de fortalecer uno de los componentes esenciales del acueducto y mejorar tanto la cobertura como las condiciones de presión y continuidad del servicio.

“Hoy, dos de los sueños que planteó el alcalde cuando tuve ocasión de conocerlo, que era darle continuidad al servicio de agua potable a buena parte de la población del casco urbano, se materializan. Ya hemos probado en varios sitios: hay continuidad y buena presión del servicio”, aseguró el gobernador de Antioquia, Andrés Julián.

Obras de desarrollo en Necoclí

El fortalecimiento del acueducto adquiere especial importancia para Necoclí debido al crecimiento de su población y de su actividad económica y turística.

Según indicó la Gobernación de Antioquia, contar con una infraestructura de servicios públicos con mayor capacidad permite atender la demanda actual y avanzar en la cobertura hacia sectores que durante años enfrentaron dificultades para acceder al agua potable. Además, señaló que esta intervención hace parte de las inversiones que adelanta mediante el Plan Departamental de Agua para reducir las brechas en acceso a agua potable y saneamiento básico.