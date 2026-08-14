Presencia de la conocida Fragata Portuguesa genera alerta en las playas de Necoclí, Antioquia

Necoclí- Antioquia

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) emitió una alerta preventiva en las playas del municipio de Necoclí en el Urabá antioqueño por la presencia de la Fragata Portuguesa por lo que se recomienda a la población y turistas tener precaución por la afectación a la salud de las personas que entran en contacto con esta especie.

En un comunicado, la entidad ambiental informó sobre esta alerta preventiva; en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, se recomienda no ingresar al mar en zonas donde se tenga la presencia de esta especie. “Hace un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención y evitar el contacto con estos organismos, debido a que sus tentáculos poseen células urticantes capaces de provocar afectaciones en la piel y reacciones dolorosas”, manifestó la entidad.

También recomienda a los locales y turistas utilizar calzado en las zonas de playa. Mantener a niños y mascotas alejados de la línea de marea; además, informar a las autoridades sobre nuevos avistamientos.

En caso de tener contacto con la Fragata Portuguesa se recomienda:

“No frotar la zona afectada ni manipular los restos con las manos desnudas. La persona afectada debe buscar atención médica de manera oportuna en el Hospital San Sebastián de Necoclí o en el centro asistencial más cercano”.