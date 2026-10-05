Expulsaron de Medellín a otros nueve ciudadanos venezolanos con antecedentes

Medellín

La Alcaldía de Medellín, junto a la Policía y Migración Colombia, expulsó a nueve ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes representaban algún tipo de riesgo para la seguridad y la convivencia en la capital antioqueña.

Estos ciudadanos tenían registros de antecedentes, comparendos e ingresos al Centro de Traslado por Protección, por diferentes actuaciones que afectaban la seguridad en esta ciudad.

Las investigaciones y reportes de inteligencia indican que estos ciudadanos habrían tenido injerencia en actividades de delincuencia en esta parte del país.

Uno solicitado por Estados Unidos

Entre los expulsados está una persona con condenas en Estados Unidos por secuestro y reportes sobre una posible vinculación con estructuras criminales.

Según indicó el alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa Mejía, “hay una persona con condenas en Estados Unidos por secuestro y reporte de posible vinculación con estructuras como La Terraza, el Clan del Golfo y La Oficina”.

Ciudadanos con comparendos y actividades delictivas

Otros casos detectados por las autoridades indican que en la lista de los expulsados hay algunos ciudadanos con 14, 24 y hasta 27 comparendos.

Algunos de los ciudadanos venezolanos están relacionados con investigaciones por hurto de celulares, homicidio, porte de armas blancas y falsedad en documentos.

Aclaró el alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa Mejía, que “estas acciones no están dirigidas contra una nacionalidad, sino contra conductas que representan un riesgo para los habitantes de Medellín”.

Balance de expulsiones

En el reciente mes se han expulsado 27 ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana, gracias al trabajo articulado entre Migración Colombia, la Policía y las demás autoridades competentes.

En septiembre se cumplieron operativos que llevaron a la expulsión de 17 ciudadanos extranjeros quienes registraban antecedentes o habían sido capturados por delitos como tráfico de estupefacientes y receptación.

Según explicaron desde la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, las actividades de control se desarrollaron especialmente en el barrio Antioquia y el Parque Lleras de Medellín.

Se suma un migrante que se hacía pasar por sacerdote en las vías de Medellín, especialmente en la zona norte.

La medida administrativa de expulsión se cumplió contra este ciudadano de 39 años que se presentaba como sacerdote y ofrecía supuestas bendiciones para vehículos a cambio de dinero en una de las principales vías de Medellín.

Trabajo para identificar riesgo

Las labores de inteligencia en Medellín se mantienen para garantizar la seguridad y detectar los posibles riesgos que hay en la actuación de algunos ciudadanos extranjeros.

Insistieron en que las personas de otras nacionalidades que lleguen a Medellín deben hacerlo bajo el respeto de la ley y las normas que rigen en esta ciudad y el país.

Insistió el alcalde encargado de Medellín que “quien venga a nuestra ciudad, debe respetar la ley y debe respetar la norma y quienes representen algún riesgo para la ciudadanía, tendrán que responder ante las autoridades competentes”.

Desde la alcaldía agradecieron al trabajo articulado que se ha logrado con la Policía y Migración Colombia, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, evitando la presencia de personas de otros países que llegan a la capital antioqueña para el desarrollo de actividades delictivas.