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Una Toyota Prado por $2,5 millones y otros bienes bajo la lupa de la Fiscalía en Valledupar

La Fiscalía General de la Nación, a través de la seccional Cesar, inició una investigación a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) por las presuntas irregularidades en la venta de 33 bienes de la Alcaldía de Valledupar, que habrían sido enajenados por un valor total de 31 millones de pesos.

La polémica se centra en la disposición de maquinaria pesada, camionetas Toyota y 15 motocicletas, entre otros bienes, cuyos precios de venta han generado cuestionamientos por parte de dirigentes políticos y ciudadanos.

Uno de los casos señalados por el exconcejal y abogado, Jhon Carpio, es el de una camioneta Toyota Prado, modelo 2013, que, según denunció, habría sido vendida por 2 millones 500 mil pesos.

De acuerdo con el exconcejal, la guía de precios de Fasecolda ubica el valor comercial de este vehículo entre 126 y 184 millones de pesos, una diferencia que ha despertado interrogantes sobre el procedimiento y los criterios utilizados para establecer el precio de los automotores.

Frente a los cuestionamientos, el secretario general de la Alcaldía de Valledupar, Eudes José Orozco, explicó que los vehículos ya no podían ser asegurados, por lo que debían pasar a un proceso de baja definitiva o de chatarrización.

Con la apertura de esta investigación, la Fiscalía busca esclarecer las circunstancias en las que se realizó la venta de los bienes y determinar si existieron irregularidades en el proceso.

Por ahora, las denuncias están bajo investigación y será la autoridad judicial la encargada de establecer si hubo responsabilidades en la enajenación de los activos del municipio.

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