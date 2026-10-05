No hay soporte probatorio del delito imputado: defensa del exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el abogado penalista, Henry Montes, representante jurídico del exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, para el proceso judicial por las presuntas irregularidades detectadas en la selección del contratista y en la ejecución del contrato de interventoría del puente de la calle 60, aseguró que a su defendido se le imputó solo el cargo de peculado en favor de terceros porque según la teoría del caso que tiene la Fiscalía, no adelantó las labores para hacer seguimiento a la persona que el había delegado para la ordenación del gasto.

“En juicio demostraremos que el ingeniero no solamente actuó de manera diligente ejerciendo una tutela sobre ese ejercicio de delegación, sino que no hubo ningún detrimento patrimonial y ya existe del propio del Estado a través de la Procuraduría General de la Nación, la oficina de investigaciones de la misma entidad a través de su Policía Judicial, un análisis técnico riguroso en el que se estableció que cada peso entregado a la interventoría correspondió a la labor realizada, en ese orden de ideas no pudo existir un detrimento patrimonial contra las arcas del municipio”, dijo Henry Montes.

Según el abogado penalista, en la dinámica de las redes sociales se adelantan juicios mediáticos sin esperar que se llegue a etapas de juicio en la que se debaten en las pruebas en igualdad de armas entre la Fiscalía y la defesa del acusado.

“Nosotros no conocemos la pruebas que dice tener la Fiscalía en contra del ingeniero, llegará el momento en la etapa de acusación en donde la Fiscalía me entregará como defensor del ingeniero los elementos materiales probatorios que pretende hacer valer en el juicio, desde este punto presentaremos los elementos para controvertirlas, el juez de conocimiento determinará cuales serán practicadas en el juicio, al final el juez tomará una decisión, que será absolviéndolo porque tenemos claro que el ingeniero actuó respetando la Constitución y la ley, siempre respetando el erario público y ni un peso de los ibaguereños fue esquilmado”, destacó el jurista.

Finalmente, aseguró que, así como el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, saldrá avante de este proceso judicial, asimismo sucederá con cada uno de los siete imputados en este proceso presuntas irregularidades detectadas en la selección del contratista y en la ejecución del contrato de interventoría del puente de la calle 60.

“En nuestra postura, respetando el ejercicio de la Fiscalía, no tiene ningún soporte probatorio sobre los delitos imputados, esperamos que se radique el escrito de acusación para conocer los elementos materiales probatorios, luego nosotros haremos lo propio, en la audiencia preparatoria que es la que sigue de la acusación haremos lo propio”, puntualizó.