Imputaron cargos a Ilda Parra, mujer que agredió a una agente de tránsito en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación judicializó a Ilda María Parra Sierra, señalada de agredir física, verbal y psicológicamente a una agente de tránsito, el pasado 4 de septiembre, a las afueras de la clínica Avidanti ubicada en la comuna 9 de Ibagué.

Ese día la agente de tránsito fue víctima de agresión cuando se encontraba realizando un trabajo de control al mal parqueo en los alrededores de este centro asistencial.

“El día de los hechos, la víctima estaba revisando la documentación de propietarios y motocicletas estacionadas en el lugar, ya que estaban obstaculizando el acceso de vehículos con pacientes”, dijo la Fiscalía.

Además, el ente acusador resaltó que, durante el procedimiento de rigor, la procesada habría golpeado a la funcionaria en el rostro, pecho y brazo izquierdo; además, la insultó. Por causa de la agresión, la afectada recibió una incapacidad médico-legal de 15 días.

Dato: un fiscal de la Seccional Tolima le imputó los delitos de violencia contra servidor público y lesiones personales. La procesada no aceptó los cargos.

La agente de tránsito agredida identificada como María Camila Martínez es defendida por el abogado, Manuel Villanueva, quien hace parte del equipo de trabajo del abogado, Wilson Ruiz Orjuela, exministro de Justicia, quien asumió el proceso al resaltar que en su paso por el Gobierno Nacional impulsó la Ley 2197 de 2022, Ley de Seguridad Ciudadana, que fortaleció la respuesta de las autoridades en los delitos contra servidores públicos.