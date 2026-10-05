Cinco personas murieron en accidentes de tránsito en el Tolima

Tolima

Cinco personas perdieron la vida en accidentes de tránsito durante el fin de semana en los municipios del Guamo, Venadillo, Alvarado, Ataco e Ibagué en el departamento del Tolima. Uno de ellos en Ibagué, persona que encontraba en una unidad de cuidados intensivos luchando por su vida desde hace varias semanas.

El primer caso ocurrió en la vía Alvarado – Venadillo donde perdió la vida una persona identificada como Orlando Muñoz quien fue golpeado por un árbol que cayó sobre la vía, tras la caída, habría sido embestido por un vehículo que pasaba por este corredor vial. Esta persona se movilizaba en una motocicleta en la que recorría el departamento vendiendo helados.

Por otra parte, en este mismo corredor vial, pero en este caso en el kilómetro 41, una persona perdió la vida en la tarde del domingo al chocar el vehículo de placas IXM 071 de Bogotá contra un tractocamión. El conductor del automotor de carga resultó ileso.

En el corregimiento de Santiago Pérez, municipio de Ataco, una persona murió y otra resultó lesionada en medo de un siniestro vial en el que se vieron involucradas una camioneta y una motocicleta con el saldo fatal.

Una mujer de 18 años identificada como Luisa Valentina Salazar murió en el municipio del Guamo tras accidentarse cerca al Parque de la Cultura en esta población.

Finalmente, en Ibagué murió en la Clínica Asotrauma el entrenador personal, Javier Humberto Silva, tras luchar por su vida durante 21 días. Silva había sufrido un accidente de tránsito en el sector del Néctar Arena, en la vía que conduce hacia el puente de la vida, hechos ocurridos en la noche del pasado sábado 12 de septiembre.

El aumento de siniestros viales en el departamento preocupa a las autoridades de tránsito del Tolima debido a que hasta ahora inicia la semana de receso escolar que es el preámbulo al puente festivo del mes de octubre.