Más de $50.000 millones para transformar la vía de acceso a Algeciras, Huila

El alcalde de Algeciras, Alexander Martínez Ballesteros, confirmó en Caracol Radio la inversión de más de $50.000 millones para mejorar la vía de acceso al municipio. Foto Alcaldía de Algeciras

Neiva

La carretera de acceso a Algeciras, una de las principales dificultades para los habitantes y productores del municipio, comenzó a cambiar con una inversión que supera los 50.000 millones de pesos. El alcalde Alexander Martínez Ballesteros confirmó en Caracol Radio que ya están en ejecución los contratos para intervenir cerca de 10 kilómetros de esta vía.

De acuerdo con el mandatario, 2,4 kilómetros ya fueron pavimentados y el primer tramo de cinco kilómetros estaría listo entre enero y febrero de 2027. Un segundo contrato, también por cinco kilómetros, ya está definido y se espera que las obras finalicen en noviembre del próximo año. “Esto es un antes y un después que le va a cambiar la vida a los algecireños”, afirmó Martínez.

La intervención se adelanta mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, gestión realizada por el gobierno departamental y con participación de empresas como Enel Colombia y Cenit. Para el alcalde, la recuperación de esta carretera permitirá mejorar el transporte de los productos agrícolas y abrir nuevas posibilidades para el turismo en Algeciras, municipio que podría quedar a unos 40 minutos de Neiva una vez culminen las obras.

Durante la entrevista, Martínez también confirmó avances para la construcción del nuevo hospital de Algeciras, proyecto que cuenta con una inversión de 25.000 millones de pesos. Según explicó, los recursos están asegurados y el proceso contractual comenzará este año, mientras que la construcción está prevista para iniciar en 2027 y la entrega de la obra se proyecta para 2028.