Ataque con explosivo dejó daños en la estación de Policía de Aipe, Huila

Así quedó la estación de Policía de Aipe tras el ataque con explosivo registrado durante la tarde de este lunes. Foto Redes Sociales

Neiva

Un artefacto explosivo impactó hacia las 4:45 de la tarde de este lunes la estación de Policía de Aipe, Huila, dejando daños materiales en la infraestructura. Según información preliminar, el dispositivo habría sido lanzado mediante un dron.

El alcalde de Aipe, Luis Ángel Ramírez Vargas, confirmó que el dispositivo impactó en el patio de la estación y ocasionó daños materiales. “Lo más importante es que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas”, señaló el mandatario.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Alex Andrés Muñoz Ausecha, indicó que tras conocerse el hecho se activaron los protocolos y fue enviado un grupo de apoyo policial al municipio para verificar las condiciones de seguridad.

“Al momento, no tenemos personas lesionadas, heridas o fallecidas como consecuencia de este hecho”, afirmó el oficial, quien precisó que las afectaciones reportadas corresponden preliminarmente a daños estructurales en las instalaciones.

Las autoridades mantienen las verificaciones en la zona y será la Seccional de Inteligencia Policial - SIPOL, la encargada de consolidar la información oficial sobre lo ocurrido. Por ahora, no se han confirmado responsables ni las características definitivas del artefacto utilizado.