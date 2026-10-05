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Autoridades en Neiva alerta por falta de mecanismos para defenderse de enjambre de drones

José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva, dialogó con 6AM W sobre el ataque con enjambre de drones contra un pelotón en zona rural de la ciudad y que dejó un soldado muerto y otro herido de gravedad.

Según contó Ducuara, ese no es el primer ataque contra uniformados, por lo que hizo un llamado al Gobierno Nacional.

“Se está formando un ataque sistemático con drones en el departamento, especialmente en la zona rural de Neiva. Hemos alertado al Gobierno Nacional en el sentido de decirles que no tenemos cómo enfrentar esta nueva modalidad de guerra”, afirmó.

Detalló que Neiva está compuesta en su ruralidad por ocho corregimientos, por lo que tendrían que adquirir esa misma cantidad de baterías antidrones.

“Esa ventaja que han tenido los grupos al margen de la ley es porque un dron es fácil de conseguir en el mercado y tienen el músculo financiero para hacerlo”, indicó. De esta manera cuestionó que el Gobierno tenga que recurrir a “engorrosos” procesos para inversión en seguridad en las regiones.

Escuche la entrevista completa aquí: