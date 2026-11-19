La Liga colombiana se prepara para iniciar los cuadrangulares semifinales, instancia en la que ocho equipos buscarán quedarse con los dos cupos para disputar la gran final del fútbol colombiano. A pocos días del comienzo de esta fase, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para los cuatro compromisos correspondientes a la primera fecha.

La jornada tendrá dos partidos el viernes 20 de noviembre y otros dos el sábado 21. Los encuentros se disputarán en Medellín, Bucaramanga, Palmaseca y Manizales, con enfrentamientos correspondientes a los grupos A y B.

Para esta primera fecha, la Comisión Arbitral confirmó los árbitros centrales, sus respectivos asistentes, los cuartos árbitros y los encargados del VAR y AVAR. Estas son las designaciones para cada uno de los compromisos.

Le puede interesar: David González, preocupado por falta de pagos a sus jugadores: “No podemos dejar cabos sueltos”

Designaciones arbitrales de la fecha 1

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe

Viernes 20 de noviembre | 4:30 pm | Grupo A

Estadio Atanasio Girardot

El compromiso que abrirá la primera jornada de los cuadrangulares semifinales tendrá como juez central a José Ortiz. Estará acompañado por Alexander Guzmán, también de Norte, y Elkin Charrys, de Bolívar, como asistentes de línea.

Árbitro central: José Ortiz.

Asistente N.º 1: Alexander Guzmán.

Asistente N.º 2: Elkin Charrys.

Cuarto árbitro: Alejandro Moncada.

VAR: Ricardo García.

AVAR: Elkin Abril.

También lea: DT de Paranense elogió el gol del colombiano Kerwin Vargas: “Ni Pelé lo hizo, para mí gana Puskás”

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

Viernes 20 de noviembre | 6:35 pm | Grupo B

Estadio Américo Montanini

El segundo encuentro del viernes, que enfrentará a Atlético Bucaramanga y América de Cali, tendrá como árbitro principal a Carlos Márquez. Sus asistentes serán John León, de Caldas, y John Aguilar, de Risaralda.

Árbitro central: Carlos Márquez.

Asistente N.º 1: John León.

Asistente N.º 2: John Aguilar.

Cuarto árbitro: Brayan González.

VAR: Nicolás Gallo.

AVAR: Camilo Colmenares.

Lea aquí: Vincent Kompany le puso fecha al regreso de Luis Díaz a las canchas con el Bayern Múnich

Deportivo Cali vs. Millonarios

Viernes 20 de noviembre | 8:40 pm | Grupo B

Estadio Deportivo Cali (Palmaseca)

La programación del viernes finalizará con el enfrentamiento entre Deportivo Cali y Millonarios, en el estadio de Palmaseca. Para este partido fue designado Bismarks Santiago, como árbitro central.

La terna de asistentes estará conformada por Jhon Gallego, de Caldas, y William Crawford, de Córdoba. Por su parte, Luis Picón, de Antioquia, estará a cargo del VAR.

Árbitro central: Bismarks Santiago.

Asistente N.º 1: Jhon Gallego.

Asistente N.º 2: William Crawford.

Cuarto árbitro: Cristian Mosquera.

VAR: Luis Picón.

AVAR: Bryan Salazar.

También lea: Video: Boca Juniors y Mineiro ya están en Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Sábado 21 de noviembre | 8:15 pm | Grupo A

Estadio Palogrande

La primera fecha de los cuadrangulares semifinales concluirá el sábado con el duelo entre Once Caldas y Atlético Nacional, en el estadio Palogrande de Manizales. El encargado de impartir justicia será Jhon Ospina.

Estará acompañado por Jhon Parra, de Meta, y Jeferson Arias, también de Quindío, como asistentes. Jeison Vásquez, de Caldas, será el cuarto árbitro, mientras que Never Manjarrez estará a cargo del VAR.

Árbitro central: Jhon Ospina.

Asistente N.º 1: Jhon Parra.

Asistente N.º 2: Jeferson Arias.

Cuarto árbitro: Jeison Vásquez.

VAR: Never Manjarrez.

AVAR: Juan Gutiérrez.

Programación de la primera fecha de los cuadrangulares

Partido Fecha y hora Grupo

Medellín vs. Santa Fe Viernes 20, 4:30 pm A

Bucaramanga vs. América Viernes 20, 6:35 pm B

Cali vs. Millonarios Viernes 20, 8:40 pm B

Once Caldas vs. Nacional Sábado 21, 8:15 pm A

De esta manera, quedaron definidos los equipos arbitrales que estarán presentes en el comienzo de los cuadrangulares semifinales de la Liga. Los ocho clubes iniciarán su camino en busca de la clasificación a la final, en una fase que tendrá seis jornadas y en la que cada decisión puede resultar determinante para las aspiraciones de los participantes.