América de Cali ha tenido uno de los mejores semestres en los últimos años. El equipo lideró gran parte del todos contra todos, clasificó en el segundo lugar a los cuadrangulares, y obtuvo la ventaja deportiva, a pesar de haber sufrido la reducción de puntos por el fallo del TAS.

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No obstante, la institución también ha sufrido inconvenientes económicos. No pudo contar con taquilla por un partido, ante la sanción de la Dimayor por los disturbios en el juego frente a Santa Fe en Bogotá. Asimismo, no ha contado con gran presencia de hinchas en el Pascual Guerrero, ante la protesta de los hinchas contra la dirigencia.

Entre otras cosas, este ha sido uno de los causales de la inestabilidad financiera y la falta de pagos. Los futbolista tomaron medidas como dejar de concentrar previo a los partidos en condición de local y llegar directamente.

David González, preocupado por falta de pagos a sus jugadores

El conjunto Escarlata debuta este viernes contra Bucaramanga por la fecha 1 de los cuadrangulares desde las 6:35 p.m. El técnico, en conferencia de prensa, expresó la preocupación por la falta de pagos de los salarios a sus futbolistas, justo en un momento clave de la temporada.

“Espero que por lo menos antes de que tengamos el primer partido de local y venga de nuevo esa preocupación de si concentramos o no concentramos. Ya estuvo, ya fue. No podemos darnos ese lujo y dar la posibilidad de que si las cosas no salen bien, echarle la culpa a eso”, mencionó.

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“No podemos dejar cabos sueltos, tenemos que, todos, directivos, hinchas y jugadores, hacer lo que tengamos que hacer para que el equipo esté como tiene que estar”, añadió.

América tendrá su primer partido en condición de local por la fecha 2 de cuadrangulares el martes 24 de noviembre desde las 8:30 p.m.

Fixture del América en cuadrangulares