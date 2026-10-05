“Los países han votado por sentido común, no es de derecha o izquierda”: expresidente de Uruguay

La derecha atraviesa uno de sus mejores momentos políticos en América Latina. Las recientes victorias electorales en países como Perú, Colombia, Ecuador y Chile han transformado el panorama regional y consolidado una tendencia que contrasta con la realidad de hace apenas unos años, cuando la mayoría de los gobiernos latinoamericanos estaban en manos de la izquierda.

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Detrás de este fenómeno hay varios factores. El principal es la creciente preocupación por la inseguridad. En países como Ecuador, Perú, Colombia y Chile, el combate al crimen se convirtió en una prioridad para los ciudadanos, y los candidatos de derecha lograron capitalizar ese sentimiento con propuestas centradas en el orden, el fortalecimiento de la fuerza pública y políticas de mano dura contra la delincuencia.

La figura del presidente salvadoreño Nayib Bukele ha sido especialmente influyente. Su estrategia contra las pandillas, aunque cuestionada por organizaciones de derechos humanos, ha servido de inspiración para varios líderes de la región que promueven medidas más severas en materia de seguridad.

Es por esta razón que después de la primera vuelta electoral en Brasil, en el programa 6AM W de Caracol Radio se habló con el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera, quien dio su opinión sobre lo que está pasando en materia política en la región.

¿Qué está pasando en la derecha en América Latina?

“Yo nunca uso de los conceptos derecha e izquierda, me parece que son demasiado estrechos y en mi país, mi partido, el Partido Nacional, no se siente ni de derecha ni de izquierda para nosotros son conceptos que no se deben usar. Yo creo que muchas veces los países lo que han votado es un poco más de sentido común, no es de derecha, izquierda, es que no se puede gastar más, que el Estado no puede seguir creciendo, y eso no es de derecha ni de izquierda”.

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¿Populismos?

“Populista es un adjetivo que hace poco tiempo relativamente se ha convertido en algo de uso por los politólogos y los periodistas. Yo creo que muchas veces, lo que triunfa después de algunas manifestaciones de la izquierda con su internacionalismo, su endeudamiento, crecimiento del Estado, es volver a lo más razonable. Y entonces no es que sea populismo de izquierda o derecha. Yo creo que a veces la gente quiere que se administre mejor y a veces le llaman de derecha”, dijo el expresidente uruguayo en 6AM W.

Figura del presidente salvadoreño Nayib Bukele

“Yo creo que el tema de Bukele tiene una gran promoción, tiene opiniones extremas. Cuando uno ve en la televisión las cárceles y los miles de integrantes de las bandas que están presos, mucha gente dice: “ah, qué bien”, pero cuando le dice, y en tu país podría, bueno ahí queda. Ahí ya lo que debe quedar es que hay una reacción en favor del orden legal practicado. Es decir, el que hace la paga. Eso es el concepto que creo que necesitan muchos países donde la ley está allí escrita, pero en la realidad no se cumple siempre”.

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