Socialismo del siglo XXI desencantó por promesas incumplidas: Lénin Moreno tras elecciones Brasil
Socialismo del siglo XXI desencantó por promesas incumplidas: Lénin Moreno tras elecciones Brasil
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En 6AM W de Caracol Radio, estuvo el expresidente de Ecuador, Lénin Moreno, quien se refirió al resultado de las elecciones en Brasil, en las que Flávio Bolsonaro lideró en primera vuelta.
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...