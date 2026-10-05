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05 oct 2026 Actualizado 12:56

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Socialismo del siglo XXI desencantó por promesas incumplidas: Lénin Moreno tras elecciones Brasil

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En 6AM W de Caracol Radio, estuvo el expresidente de Ecuador, Lénin Moreno, quien se refirió al resultado de las elecciones en Brasil, en las que Flávio Bolsonaro lideró en primera vuelta.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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