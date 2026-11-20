La compañía Rappi anunció el lanzamiento de dos nuevas iniciativas de fidelización en Colombia, Rappi Loyalty y Pro Rewards, con las que busca convertir las compras diarias de sus usuarios en beneficios como millas, puntos para viajes y créditos para consumir en restaurantes aliados.

La plataforma informó que los usuarios con membresía Pro Black podrán conectar desde la aplicación sus cuentas de Davipuntos, Puntos Colombia, LATAM Pass, LifeMiles, Marriott Bonvoy e Iberia Club, lo que les permitirá acumular automáticamente una milla o punto por cada dólar gastado en pedidos superiores a $50.000.

Como incentivo adicional, hasta el 31 de diciembre los usuarios Pro Black recibirán un 2% del valor de todas sus compras en créditos para redimir en Rappi Travel, beneficio que se suma a la acumulación de millas y puntos de los programas aliados.

Además, la compañía anunció el sorteo de 10.000 millas para 10 ganadores ubicados en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, como parte de la estrategia de lanzamiento.

Por otra parte, Pro Rewards permitirá a los usuarios de Rappi Pro acceder a recompensas en más de 400 comercios aliados. El programa funciona mediante un sistema digital similar a las tradicionales tarjetas de sellos: después de realizar entre cinco y diez compras en un mismo establecimiento participante, el usuario recibirá créditos equivalentes al valor promedio de sus pedidos para consumir nuevamente en el comercio.

“Queremos que nuestros usuarios sientan que su fidelidad vale el doble: que el almuerzo de hoy los acerque a su próximo viaje o a su próxima cena gratis”, afirmó Guido Becher, Global Head de Travel, Loyalty y R4B de Rappi.