La Superintendencia de Industria y Comercio archivó la investigación contra 17 equipos de fútbol y 18 dirigentes y exdirigentes por el “pacto de caballeros” que limitaba las oportunidades laborales a los jugadores.

La entidad archivó esta investigación porque transcurrieron más de cinco años (2 de julio de 2021) desde el último hecho constitutivo de la presunta infracción, cuando Deportivo Pasto envió una comunicación a varios presidentes de clubes profesionales y al presidente de la Dimayor sobre la situación del jugador Jeison Medina.

Por tanto, la facultad de esta entidad para sancionar caducó el 2 de julio de 2026.

Hay que recordar que en octubre de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó por más de $8.000 millones a cinco equipos de fútbol por estas prácticas restrictivas de la competencia

Tras ello, la Corte Constitucional seleccionó para revisión la acción de tutela presentada por la Dimayor en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio por la presunta vulneración de su derecho al debido proceso, tras la decisión que tomó la SIC en octubre de 2025 sancionando a estos equipos.

“En sentencia T-070 del 27 de marzo de 2026, la Corte Constitucional resolvió revocar los fallos de instancia y amparar el derecho fundamental al debido proceso de la DIMAYOR. La Corte encontró que la Delegatura para la Protección de la Competencia omitió pronunciarse expresamente sobre la admisibilidad del dictamen pericial forense anunciando por la DIMAYOR en sus descargos, aún cuando en la Resolución No. 20140 de 2024 se había diferido este examen para un momento posterior”, señala la resolución conocida por esta emisora.

¿En qué consistía la investigación?

En octubre de 2025, la SIC afirmó que el primer patrón se basó en el envío de una serie de comunicaciones entre los clubes, con conocimiento de la Dimayor, en las que se daba a conocer la situación laboral de jugadores específicos.

“En estas comunicaciones se informaba, entre otros temas, la vigencia de los contratos de jugadores, los casos en los que alguno de ellos había tenido alguna supuesta falta disciplinaria o, incluso, los casos en los que se había solicitado la terminación de un contrato”, señaló la entidad.

Además, en las comunicaciones los clubes manifestaron que acudían a un supuesto ‘pacto de caballeros’, o un ‘llamado ético’, o incluso de ‘solidaridad de gremio’.

Para la SIC, ese “pacto” llevaba a que los equipos destinatarios de las comunicaciones -que podrían tener interés en los jugadores- no tuvieran incentivos suficientes para negociar y contratar a los futbolistas señalados. Esto por cuanto los implicados estarían incumpliendo ese ‘pacto de caballeros’, aun cuando la eventual negociación y contratación del jugador en cuestión no violara la regulación específica del sector.