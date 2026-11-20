Inflación, logo de la OCDE y alimentos, imagen de referencia - Getty Images

En su estudio sobre Colombia en 2026, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elevó cuatro alertas que debe tener en cuenta el país para ajustar sus finanzas. Se trata de preservar la estabilidad macroeconómica; prepararse para el cambio demográfico; movilizar el capital privado para la acción climática y aprovechar la transformación digital.

El Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, dio un espaldarazo al proyecto de rescate fiscal - o reforma tributaria-, al señalar que “es un paso importante, en la dirección correcta”.

“Sin un ajuste fiscal ambicioso, la deuda seguirá aumentando en el mediano plazo”, explicó el informe.

Este organismo señaló que estaba de acuerdo con ponerle IVA a alimentos u otros productos. Además, recomendó ampliar el número de colombianos que pagan impuesto de renta. “Solo cerca de 5% de los colombianos paga impuesto de renta de personas naturales, y un trabajador con el salario promedio no paga este impuesto”, se lee en su informe.

En esta misma línea, Cormann, aseveró que “la situación fiscal de Colombia se ha deteriorado (…) se necesita un plan creíble”.

Subir la edad de pensión

Entre tanto, la OCDE enfatizó que las edades legales de jubilación en Colombia son bajas según los estándares internacionales —57 años para las mujeres y 62 para los hombres—, muy por debajo de la mayoría de los países de la OCDE y a pesar del aumento en la esperanza de vida.

Finalmente, el informe reveló que el salario mínimo relativo es el más alto de la OCDE.

“El salario mínimo se ha incrementado sustancialmente en los últimos años y es alto en relación con el salario mediano y la productividad, especialmente en regiones y sectores de baja productividad, lo que aumenta el costo de entrada al empleo formal”, remató.