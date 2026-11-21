Cultura

La salida de Julia Cristina Daza de la dirección de la Biblioteca Nacional abrió un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre su gestión. Catalina Navas, escritora y trabajadora de la institución y coordinadora de la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa y Tertulias Literarias (Relata), hizo públicas varias denuncias sobre las condiciones de trabajo que, según su relato, enfrentó durante la administración de la ahora exdirectora.

En sus publicaciones, Navas aseguró que, tras la llegada de Daza, perdió autonomía para tomar decisiones y supervisar los procesos de la red. Según relató, recibió instrucciones que le impedían continuar con esas labores sin autorización de la dirección. En concreto, afirmó que le comunicaron que “ya no estaba autorizada para tomar decisiones o supervisar procesos”.

Las decisiones dependían de la dirección

La coordinadora también señaló que las actividades cotidianas de Relata comenzaron a depender de la aprobación de Daza. Según su denuncia, esto incluía desde la elaboración de una pieza gráfica hasta el uso de un auditorio, situaciones que, afirmó, terminaron entorpeciendo el desarrollo del programa.

Cabe mencionar que Relata es una iniciativa de la Biblioteca Nacional que articula talleres de escritura creativa y tertulias literarias en distintas regiones del país. De acuerdo con las cifras mencionadas por Navas, la red reúne 101 talleres y 51 tertulias, y vincula a más de 2.800 lectores y escritores.

En ese sentido, las dificultades en el desarrollo de estos procesos se suman las denuncias sobre el trato al personal. Navas afirmó que durante la administración de Daza se presentaron episodios de gritos, amenazas y humillaciones públicas. En sus pronunciamiento escribió que “los gritos, amenazas y maltratos se hicieron tan frecuentes, que en menos de dos meses renunció una gran cantidad de contratistas y funcionarios”.

El llamado al Ministerio de las Culturas

Tras la salida de Daza, Navas pidió al Ministerio de las Culturas que designe a una persona con la experiencia necesaria para dirigir la institución. En su cuenta de X, expresó que esperan el nombramiento de “una funcionaria con la experiencia necesaria para su cargo”.

Las denuncias se conocieron el mismo 20 de noviembre, cuando la ministra de Cultura, Paola Holguín, declaró insubsistente el nombramiento de Daza mediante la Resolución 0689. La decisión se produjo después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente su nombramiento, al cuestionar que la experiencia acreditada tuviera relación suficiente con las funciones del cargo.

El puesto exigía 72 meses de experiencia profesional relacionada. Aunque el Ministerio había certificado inicialmente 73 meses y 14 días, el Tribunal consideró que buena parte de la trayectoria presentada correspondía a actividades de comunicaciones, relaciones públicas y divulgación institucional, y no a las funciones centrales de la dirección de la Biblioteca Nacional, como la gestión del patrimonio bibliográfico y documental.

Los señalamientos de Navas se suman a las controversias que rodearon la gestión de Daza. Se trata de denuncias que deben ser contrastadas con la versión de la exdirectora y del Ministerio de las Culturas.