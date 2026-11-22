Bogotá abre una ventana a los proyectos de vivienda e inversión de todo el país

Este sábado 21 y domingo 22 de noviembre se lleva a cabo Expovivienda 2026 en Bogotá, una feria dedicada a las personas que deseen adquirir vivienda en la capital y estén interesadas en conocer los proyectos que ofrecen las constructoras.

En Expovivienda, evento llevado a cabo por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), las personas no solo podrán separar inmuebles, sino también acceder a subsidios y productos financieros para cumplir el sueño de tener vivienda propia.

La feria se lleva a cabo en el Cubo de Colsubsidio, ubicado en la carrera 30 # 52-77.El horario para el sábado es de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, mientras que el domingo es de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

¿Cómo inscribirse a Expovivienda 2026?

Para asistir a Expovivienda, usted primero debe realizar una inscripción, la cual la puede realizar visitando este enlace: https://www.camacolbyc.co/h%C3%A1bitat

Una vez allí, debe diligenciar los datos que le pide el formulario y dar ‘Enviar’, para recibir la confirmación en su correo electrónico.

¿Qué subsidios para vivienda ofrece la Secretaría de Hábitat?

La Secretaría de Hábitat informó que los asistentes a Expovivienda 2026 tendrán la oportunidad de “conocer la oferta de subsidios distritales y las alternativas que ofrece el plan ‘Mi Casa en Bogotá’ para facilitar el acceso a vivienda propia”.

Así, los programas disponibles son:

Reactiva Tu Compra: Apoyo económico a hogares que están próximos a escrituración y entrega del inmueble.

Apoyo económico a hogares que están próximos a escrituración y entrega del inmueble. Oferta Preferente: Subsidio de vivienda para hogares que están adquiriendo un proyecto VIS o VIP.

Subsidio de vivienda para hogares que están adquiriendo un proyecto VIS o VIP. Reduce tu Cuota: Subsidio para aliviar financieramente a los hogares y así reducir la cuota del crédito hipotecario.

Subsidio para aliviar financieramente a los hogares y así reducir la cuota del crédito hipotecario. Mejora tu Casa: Subsidio que otorga el Distrito para aquellos hogares con necesidad de realizar mejoras o reparaciones en las viviendas.

Subsidio que otorga el Distrito para aquellos hogares con necesidad de realizar mejoras o reparaciones en las viviendas. Arrendamiento temporal: Apoyo a los hogares vulnerables para hogares con ingresos de hasta 1 SMMLV.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: