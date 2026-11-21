Sector de Serranías uno de los más afectados por el terremoto en Armenia, será el primero en ser evaluado. Foto: Cortesía ciudadanos

El terremoto del pasado 10 de agosto no solo afectó viviendas e infraestructura. También puso en dificultades a estudiantes que necesitan continuar sus carreras universitarias y a pequeños comerciantes y empresarios que vieron comprometidos sus negocios. Para atender parte de estas consecuencias, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) seleccionó cuatro proyectos que recibirán una financiación total de $1.000 millones.

Las iniciativas se desarrollarán en zonas afectadas de Caldas, Risaralda y Valle del Cauca y están enfocadas en evitar la deserción en la educación superior, recuperar la actividad comercial y fortalecer pequeños negocios y emprendimientos turísticos.

Los recursos hacen parte de la Convocatoria Especial de Subvenciones para la Recuperación Territorial 2026, del programa Expertos Internacionales. Cada uno de los cuatro proyectos recibirá hasta $250 millones y contará con alianzas entre universidades colombianas, instituciones extranjeras y actores de los territorios.

Es importante aclarar que no se trata de subsidios entregados directamente a estudiantes o comerciantes. El dinero financiará el desarrollo de iniciativas de acompañamiento, asistencia técnica e investigación para atender las necesidades identificadas en las regiones.

¿Cuáles son los cuatro proyectos seleccionados?

Uno de los principales problemas que busca atender esta convocatoria es la posibilidad de que jóvenes afectados por la emergencia tengan que interrumpir sus estudios. Para ello fue seleccionado Puentes, proyecto liderado por la Universidad de Manizales.

La iniciativa busca identificar las dificultades que enfrentan los estudiantes de educación superior después del terremoto y construir estrategias para que puedan continuar sus carreras. Su trabajo tendrá alcance en Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

La recuperación también pasa por los pequeños negocios que dependen de la actividad económica de estos territorios. En ese frente estará Semillas Glocales, liderado por la Universidad Tecnológica de Pereira, que acompañará a pequeños establecimientos y actores productivos de los tres departamentos.

El objetivo es identificar sus principales necesidades, encontrar soluciones, fortalecer sus capacidades y facilitar su acceso a nuevos mercados. La intención es que estos negocios puedan mejorar sus condiciones y recuperar oportunidades comerciales después de la emergencia.

En Pereira, otro de los proyectos se concentrará en la recuperación de la actividad comercial del sector conocido como Calles Vivas. Se trata de Volver al Centro, liderado por la Fundación Universitaria del Área Andina, que trabajará con comerciantes, comunidades y autoridades para poner a prueba soluciones que permitan reactivar la economía de esta zona.

El cuarto proyecto estará a cargo de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) y se enfocará en pequeñas empresas y emprendimientos turísticos del norte, centro y sur del departamento.

¿Cómo se financiarán las iniciativas?

Los cuatro proyectos fueron seleccionados mediante la convocatoria del programa Expertos Internacionales del ICETEX, que buscaba vincular las capacidades de las universidades colombianas con instituciones académicas, científicas y tecnológicas de otros países, además de empresas, entidades públicas y organizaciones de los territorios.

Las alianzas participantes debían contar con al menos tres instituciones de educación superior colombianas ubicadas en los departamentos priorizados, una institución extranjera y un actor territorial que participara como aliado estratégico.

Además de los recursos aportados por el ICETEX, cada alianza debe garantizar una contrapartida mínima del 30 % del valor total de su proyecto, que puede entregarse en dinero o en especie. Esto significa que la financiación de la entidad se complementa con aportes de las instituciones y organizaciones participantes.

La convocatoria contempló dos líneas de trabajo: una dirigida a la investigación y las propuestas para recuperar la economía de los territorios, y otra enfocada en la asistencia técnica y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de educación superior para garantizar la continuidad y permanencia de sus estudiantes.

Con la selección de estas cuatro iniciativas comienza una nueva etapa de trabajo en las regiones afectadas.